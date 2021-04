Nba: capolista Utah ko, Phoenix vince e si avvicina

Perde di misura la capolista della Western Conference, ma resta al comando della classifica, anche se i Phoenix Suns si fanno sempre più vicini. Risultati a sorpresa nel turno di questa notte in Nba, ma niente terremoti di classifica. Utah Jazz ha perso 105-104 contro Minnesota, sua bestia nera in questa stagione. Finora i Timberwolves, penultimi in classifica, hanno vinto 3 incontri su tre nelle sfide con Utah; sono tantissimi se si pensa che in tutto il campionato finora Minnesota ha portato a casa soltanto 18 vittorie.

Alle spalle di Utah sono sempre più minacciosi i Suns, stanotte vincitori nella sfida contro i New York Knicks per 118-110. Una vittoria tutt'altro che scontata, dato che i newyorkesi erano reduci da nove vittorie di fila. Serata negativa invece per i Clippers, terzi a ovest, battuti 120-103 dai Pelicans. Sempre in casa californiana, sono tornati al successo i Lakers, ancora privi di Lebron Jmes. Stanotte hanno sconfitto gli Orlando Magic per 114-103, e fermato la striscia di tre ko consecutivi che ha fatto scivolare i campioni in carica addirittura al quinto posto.

Sul fronte est, i Sixers attualmente secondi alle spalle dei Nets, hanno rifilato un pesante 121-90 a Oklahoma. Sconfitta inattesa e pesantissima anche per Atlanta in casa di Detroit, fanalino di coda. Gli Hawks sono usciti battuti per 100-86.

Nelle altre sfide in chiave playoff, da segnalare l'importante vittoria degli Spurs sui Wizards per 146-143. I texani continuano dunque a sperare, mentre trema Memphis, battuta da Denver 120-96.