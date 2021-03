Stella Rossa ko, Milano ai playoff Eurolega

Sette anni d'attesa sembrano eterni se ricchi di delusioni, ma l'Olimpia Milano di Ettore Messina nel 2021 torna finalmente ai playoff di Eurolega. Serviva solo l'aritmetica, arrivata a due giornate dal termine per la combinazione arrivata con il successo dell'Ax sulla Stella Rossa (92-73, i serbi non venivano sconfitti da 32 anni) e la contemporanea sconfitta casalinga del Real Madrid contro l'Efes.

Al mitico Pioneer di Belgrado (oggi dedicato ad Aleksandar Nikolic), Milano gioca una gara perfetta con l'approccio giusto alla gara e le sfuriate di Punter (23): dopo 5' la Stella Rossa non ha ancora segnato e l'Olimpia è sul +10. Il monologo prosegue a lungo fino al +29 (58-87 al 35') prima di un finale in amministrazione controllata, con l'orecchio alla radiolina per aspettare il finale da Madrid.

Milano giovedì giocherà a Oaka contro il Panathinaikos per poi chiudere la stagione regolare in casa, il 9 aprile, contro l'Efes: vincere entrambe significherebbe arrivare almeno terza e ottenere così il vantaggio del fattore campo.