NBA: Atlanta ko a Denver, per Gallinari 14 punti

Quattro le partite della NBA giocate nella notte italiana: LA Lakers-Orlando 96-93; Denver-Atlanta 126-102; Toronto-Portland 117-122; Charlotte-Phoenix 97-101 dopo i tempi supplementari.

La franchigia dell'Arizona si è affidata al leader Devin Booker, autore di 35 punti, compresi quelli decisivi nell'extra time. Il neo-All Star, molto aggressivo in attacco con 11 dei suoi punti segnati sulla linea di tiro libero, è stato ben supportato dal veterano Chris Paul (16 punti) e dall'interno DeAndre Ayton, autore di una doppia doppia (14 rimbalzi, 14 punti).

Atlanta battuta a Denver. Ritorno amaro per Danilo Gallinari, che così a lungo ha giocato e vissuto in Colorado. L'azzurro chiude con 14 punti. I padroni di casa decollano nel secondo quarto (43-20), consolidano il vantaggio nel terzo (32-24) e chiudono l'incontro in scioltezza.

Da sottolineare la vittoria di misura dei Lakers, campioni in carica, a Los Angeles contro i Magic, tra i quali spicca solo la prestazione di Dwayne Bacon (26 punti, 8 rimbalzi). Ancora privi di LeBron James per i problei alla caviglia destra, e Anthony Davis, i Lakers si sono affidati a Dennis Schroder (24 punti) e Kyle Kuzma (21 punti, 11 rimbalzi), ben supportati da Montrezl Harrell (18 punti, 11 rimbalzi), per strappare la vittoria e consolidare il quarto posto all'Ovest.