Basket: corrono Utah e Bucks, rimonta Clippers su Hawks

Otto partite nel turno di questa notte in Nba, e previsioni rispettate nelle gerarchie di classifica. Continua infatti a vincere Utah Jazz, capolista della Western Conference. Stanotte ne hanno fatto le spese i Chicago Bulls che hanno subito un pesante 120-95. Mattatori della serata Donovan Mitchell con 30 punti e Rudy Gobert con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. Per i padroni di casa il migliore è Zach LaVine, 27 punti.

Vittoria scontata con largo margine anche per i Bucks, 140-113 contro Indiana Pacers. La formazione di Milwaukee, terza a est, ha strapazzato i rivali nonostante l'assenza del fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo, fermo per un infortunio al ginocchio sinistro. Gran serata per Jrue Holiday, 28 punti e 14 assist. Bene anche Khris Middleton, 25 punti.

Successo al termine di una spettacolare rimonta per i Clippers, quarti a ovest. I californiani hanno battuto Atlanta per 119-110 al termine di un lungo inseguimento, che nel momento peggiore della partita è arrivato a oltre venti punti. Il team di Gallinari ha avuto a lungo in pugno la gara, ma alla fine il ritorno veemente dei padroni di casa li ha costretti a cedere.

Per l'azzurro 6 punti, in poco più di venti minuti di gioco. In ombra i fuoriclasse Kawhi Leonard e Paul George, i Clippers hanno trovato nei panchinari la chiave del successo: Terance Mann autore di 21 punti con 10 rimbalzi, e Luke Lennard di 20 punti.

Da segnalare infine il ritorno al successo dei Rockets dopo ben venti sconfitte consecutive. Il team di Houston ha avuto la meglio sui Toronto Raptors per 117-99, mandando tutti i giocatori in doppia cifra, ma il trascinatore è stato John Wall autore di una tripla doppia (19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist).

Per i canadesi è il nono ko di fila, inutili i 27 punti con 8 rimbalzi di Fred VanVleet, e la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam.