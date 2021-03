Nba: Lakers vincono ancora, Gallinari e Lillard show

Seconda tripla doppia consecutiva per LeBron James, che spazza via Minnesota nel secondo tempo.

Rimonta incredibile di Portland su New Orleans grazie ai 50 punti e 10 assist di Damian Lillard, Gallinari ne segna 29 nel successo di Atlanta su Houston (17 ko consecutivi). Utah torna a vincere sul campo di Boston, si allungano le strisce vincenti di Philadelphia (6 in fila) e Miami (5). Infine LaVine segna 40 punti in tre quarti nel successo di Chicago su OKC. Terza vittoria in fila (137-121), seconda nel giro di 24 ore e Lakers lanciati sempre più alla rincorsa della vetta a Ovest grazie al solito ispirato LeBron James che ingrana come tutta la squadra gialloviola nel secondo tempo e spazza via dal campo la peggior squadra della Western Conference.

I campioni NBA, senza Anthony Davis e Marc Gasol, partono con Damian Jones titolare e sono abili a sfruttare i 25 punti con 11/16 al tiro di Montrezl Harrell, a cui si aggiungono sempre dalla panchina i 16 punti di Kyle Kuzma.

Sesto successo consecutivo per Atlanta (119-107 ), che eguaglia la striscia più lunga di vittorie degli ultimi cinque anni nella storia della franchigia, approfittando così della scossa data dalla promozione di Nate McMillan nel ruolo di capo allenatore al posto di coach Pierce. Basta meno di un quarto d'ora agli ospiti per toccare la doppia cifra di vantaggio (35-22 in avvio); margine sprecato nella ripresa in un match vinto grazie ai soli 15 punti messi a referto nell'ultima frazione dai Rockets