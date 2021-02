Nba: Portland ferma la capolista Philadelphia

La sconfitta dei Sixers sul campo di Portland è la nota principale del turno Nba giocato questa notte. Solo cinque le sfide in programma. La capolista della Eastern Conference è stata sorpresa dai Trail Blazers, che hanno giocato una gara aggressiva fino al suono della sirena e sono riusciti a fermare la marcia trionfale di Philadelphia, costringendola alla sconfitta per 118-114, nonostante i 35 punti del solito Joel Embiid, miglior marcatore del match. Il ko tuttavia non pregiudica la classifica di Phila, che resta saldamente in vetta, mentre la vittoria fa salire Portland al 5/o posto della Western.

Nelle altre sfide, Golden State ha piegato Orlando per 111-105 con ben 40 punti (con 10 triple) che portano la firma di Steph Curry. Successo facile di Indiana su Detroit per 111-95. Dopo l'exploit contro i Nets di due giorni fa, i Pistons sono ritornati alla loro dimensione da ultimi in classifica. Miami Heat vince in trasferta con i Rockets per 101-94, mentre Boston supera i Raptors 120-106 e mantiene la quarta posizione a est, insidiata dai Pacers. .