Basket: Nba, cadono a sorpresa Lakers e Philadelphia

Solo cinque partite nel turno di questa notte in Nba, e due grandi sorprese. Il crollo della capolista della Eastern Conference, cioè la sorpresa dell'anno Philadelphia e quello dei Los Angeles Lakers, ampioni in carica.

La prima battuta 122-109 dai Brooklyn Nets nonostante l'assenza di Kevin Durant e Kyrie Irving, ma con Joe Harris e Caris LeVert che mettono segno 28 e 22 punti.

Inatteso anche il ko casalingo dei californiani, costretti ad arrendersi alla furia dei San Antonio Spurs 118-109, con i texani che hanno mandato tutti i loro giocatori in doppia cifra, e LaMarcus Aldridge autore di 28 punti.

La sfida dei fuoriclasse tra Luka Doncic e Nikola Jokic, autori di 38 punti a testa, ha visto prevalere la formazione del primo, cioè i Dallas Mavericks, che si sono imposti sui Denver Nuggets per 124-117.

Nelle altre due partite i Cavs hanno sconfitto Memphis 94-90, mentre Portland ha travolto Minnesota 135-117, da segnalare la prestazione di Damian Lillard che ha trascinato i suoi segnando 39 punti (con 7 assist e 7 rimbalzi).