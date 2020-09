Nba: Boston travolge Toronto, vincono anche i L.A. Clippers

Pronto riscatto dei Celtics che, in gara-5 dei Playoff Nba, travolgono i Raptors, in una partita senza storia, sfoggiando un quintetto che va al completo in doppia cifra. Contro Toronto finisce 111-89 e adesso i canadesi sono sotto 3-2 nella serie: le finali di conference, per Boston, distano solo una vittoria. I Celtics sfruttano i 27 punti di Jaylen Brown, un vero trascinatore, e una difesa praticamente impenetrabile. Oltre ai 27 punti di Brown, ci sono i 21 di Kemba Walker, i 18 di Jayson Tatum, i 15 di Daniel Theis e i 12 di Marcus Smart, ai quali si aggiungono i 15 dalla panchina di Brad Wanamaker. Gara-6 andrà in scena nella notte fra mercoledì e giovedì.

Successo dei Los Angeles Clippers in gara-3 sui Denver Nuggets, con il punteggio di 117-107. I californiani adesso conducono la serie per 2-1. Grande prova di Paul George, che mette a segno 32 punti e rende vani i 32 di Nikola Jokic, sempre eccellente sul parquet