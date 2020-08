Nba: Lakers ok con LeBron, Gallinari lancia i Thunder

Brilla la stella di LeBron James nella notte di Playoff Nba. Con 38 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, il fuoriclasse nato nell'Ohio trascina i Los Angeles Lakers al secondo successo e al vantaggio nella serie contro i Portland Trail Blazers, che escono sconfitti per 116-108 e nonostante i 34 punti di Damian Lillard.

Gli Oklahoma City Thunder battono all'overtime gli Houston Rockets (119-107) e a poco servono i 38 punti di James Harden.

Prezioso, come al solito, il contributo di Danilo Gallinari in gara-3. L'italiano è uno dei quattro della propria squadra ad arrivare almeno a 20 punti e chiude con un +10 di plus-minus in 39' di gioco. I Rockets adesso sperano di non risentire della battuta d'arresto e soprattutto di ritrovare Russell Westbrook in gara-4.

Vincono anche i Miami Heat sugli Indiana Pacers (124-115), grazie al miglior primo tempo della propria storia nei Playoff (74 punti). Nel secondo parziale i Pacers si sono rifatti sotto, riportandosi a -4, ma non è bastato. I Milwaukee Bucks superano Orlando Magic 121-107: Giannis Antetokounmpo e compagni dominano dall'inizio, toccando anche il vantaggio di +34 nel secondo tempo, grazie soprattutto ai 35 punti del greco.

Ai Magic non bastano i 24 di DJ Augustin per evitare l'1-2 nella serie. Espulsi nel finale Marvin Williams e James Ennis III, venuti alle mani.