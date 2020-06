Basket: altra tegola su Nba, test rivelano quinto positivo

Si allunga la lista dei giocatori NBA positivi al coronavirus. L'ultimo è Jabari Parker, ala di Sacramento. Il giocatore ha dichiarato di aver contratto il virus "a Chicago qualche giorno fa", dove si trova attualmente in isolamento. "Sto progredendo nella mia guarigione e mi sento bene. Non vedo l'ora di unirmi ai miei compagni di squadra a Orlando quando torneremo sul parquet", ha dichiarato in una nota pubblicata sul sito del club. Nei giorni scorsi erano emerse le positività di Malcolm Brogdon, ala di Indiana, e del serbo Nikola Jokic, dei Denver Nuggets, tutt'ora in isolamento nel suo paese. Di altri due positivi i Phoenix Suns avevano dato notizia ma non fornito i nomi