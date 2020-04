Basket: Nba, da 1 maggio ok allenamenti in alcuni Stati

La Nba ha autorizzato a partire dall'1 maggio la ripresa degli allenamenti individuali in quegli stati e città dove le restrizioni per la pandemia sono state allentate o lo saranno nei prossimi giorni.

La decisione non cambia, almeno per ora, le prospettive di riapertura del campionato. Il commissione Adam Silver e i club aspettano di valutare quale sarà l'evolversi della pandemia, anche perchè la situazione non è identica in tutte le zone del Paese . Intanto i singoli giocatori potranno riprendere confidenza con pallone e canestro.