Taekwondo, l'Italia trionfa all'Austrian Open con due ori

Prestazione da incorniciare per l'Italia del Taekwondo all'Austrian Open Taekwondo G1 all'Olympiahalle di Innsbruck. Conquistano la medaglia d'oro Simone Alessio, nella categoria -80 kg, e Vito Dell'Aquila, nella divisione -63 kg, entrambi già qualificati per i prossimi giochi di Parigi 2024.

L'Austrian Open 2024 è stato una testimonianza dell'alto livello dei praticanti italiani di Taekwondo. I risultati, spiega la federazione, sono la prova del duro lavoro e dell'impegno delle squadre in campo, con prestazioni notevoli in varie categorie.

