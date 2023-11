Mattarella: 'Trionfi atletica-pentathlon non sono solo medaglie'

"E' un grande piacere accogliervi al Quirinale. E' un incontro a cui tenevo molto per farvi complimenti e ringraziamenti per i traguardi raggiunti. Successi importanti che non si esauriscono nelle tante medaglie. Ma accanto a questo patrimonio di successi è stato importante che avete indotto tanti giovani allo sport". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con i campioni azzurri dell'atletica leggera e del pentathlon moderno al Quirinale.

"Una considerazione dopo il discorso di Tamberi sulla grande pressione che c'è sugli atleti, comprensibile per la carica di competizione ma che ha anche dei risvolti che contribuiscono a critiche immotivate e dimenticano che i vostri risultati sono frutto di dedizione, sacrifici e una preparazione impegnativa e laboriosa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con i campioni azzurri dell'atletica leggera e del pentathlon moderno. "Ho fatto i complimenti a Tamberi per il gesto con Barshim dimostrando la dimensione umana che c'è negli atleti - ha concluso -. Le prossime tappe saranno Europei a Roma e Olimpiadi, io ci sarò e vi faccio l'augurio più grande".



