Abodi 'dal Pnrr pochi benefici allo sport che invece vale tanto'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "I comuni per noi sono la spina dorsale del Paese. Cerchiamo di dedicarci all'ascolto perché è fondamentale conoscere le esigenze del territorio e lo stiamo facendo soprattutto al Sud. Per i comuni sotto i 10mila abitanti abbiamo varato una misura e 1500 comuni beneficeranno a costo zero della realizzazione di playground". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante il convegno "Missione Italia" alla Nuvola di Roma. Parlando del PNRR ha aggiunto: "Lo sport non ne ha tratto grandi benefici. E' vero che ogni singolo euro è benedetto, ma quella dedicata allo sport è una percentuale che supera di poco lo 0,3% a fronte di un Pil prodotto dallo sport che è dell'1,37%. C'è asimmetria in questo". Poi ha concluso: "Prima del Covid pensavamo che lo sport fosse solo la competizione o la medaglia. Ora abbiamo capito, anche se in ritardo, che lo sport è di più, è una difesa immunitaria sociale. Giorni fa abbiamo avuto un successo clamoroso ai Giochi Europei: siamo il paese che vince di più in Europa, ma siamo anche il paese che fa meno sport a scuola in Europa. Vuol dire che dobbiamo mettere insieme un'azione coordinata con una prospettiva di medio lungo periodo per ridurre questo gap". (ANSA).