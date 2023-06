Giochi Europei; scherma, bronzo per gli azzurri della spada

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - È di bronzo la squadra maschile italiana di spada impegnata ai Giochi Europei di Cracovia: il quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli prima cede all'Ungheria in semifinale (35-45), per poi vincere sul filo di lana la finale per il terzo posto contro la Francia per 39-37. I ragazzi del ct Dario Chiadò, oltre al podio continentale, ottengono anche punti importanti nel ranking di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. (ANSA).