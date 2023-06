Spettacolo in Darsena per la festa del wakeboard

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Una vera festa del wakeboard alla Darsena di Milano. Un pomeriggio all'insegna del divertimento e dello spettacolo, arricchito da una impressionante cornice di pubblico, rapito dalle acrobazie mozzafiato realizzate su ostacoli e rampe di ogni tipo.

A trionfare nella terza edizione del Red Bull Wake The City sono state le coppie formate da Loic Deshaux e Trent Stuckey in campo maschile e Katinka Buiting e Salomé Le Ly in campo femmile. La gara si è svolta sotto gli occhi di una vera e propria leggenda di questo sport: l'americano Parks Bonifay, cinque volte vincitore nel Pro Wakeboard Tour e in grado di trionfare agli X-Games ad appena 14 anni. (ANSA).