Europei scherma: in arrivo la 7/a medaglia per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Settima medaglia in arrivo per la scherma azzurra agli Europei individuali di Plovdiv 2023: Mara Navarria è in semifinale nella gara di spada femminile, certa del podio, e tornerà in pedana per sfidare l'estone Nelli Differt. Archiviata la prima giornata, segnata da sei medaglie azzurre di cui due d'oro, la kermesse continentale, che mette in palio punti per la Qualifica Olimpica a livello individuale, oggi vede protagoniste spadiste e sciabolatori.

Hanno chiuso invece decima Rossella Fiamingo, beffata al minuto supplementare dall'estone Kuusk, e 12/a Federica Isola.

Per Alberta Santuccio, infine, 26/o posto dopo il derby azzurro perso con l'amica Fiamingo.

Gli azzurri della sciabola - Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele - sono impegnati nelle sfide della top 16. (ANSA).