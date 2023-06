Paralimpici: Global Games; Italia chiude terza, 85 medaglie

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Ottantacinque medaglie, terzo posto in classifica generale dietro Francia e Australia e la conferma di essere una della Nazionali più forti al mondo: l'Italia ha chiuso oggi la sesta edizione dei Virtus Global Games di Vichy, in Francia, l'evento agonistico internazionale più importante riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Una trasferta molto positiva per il team azzurro guidato dal dt Giancarlo Marcoccia, che nei cinque giorni di gare ha conquistato 30 ori, 26 argenti e 29 bronzi. 46 gli atleti azzurri in gara, impegnati in cinque discipline (atletica, nuoto, canottaggio, taekwondo, karate). "Un grandissimo risultato per i nostri Azzurri, 85 medaglie complessive testimoniano l'enorme crescita di questo movimento - è quanto ha dichiarato il presidente del Cip, Luca Pancalli - Merito della tenacia e della volontà delle atlete e degli atleti nonché dell'ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e da tutta la Federazione. Complimenti al presidente Borzacchini e alla Fisdir. Avanti così". Tantissime le prestazioni di altissimo livello fatte registrare dagli azzurri, tra queste quella di Ndiaga Dieng, già medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici Estivi di Tokyo 2020 nei 1500 metri. A Vichy, il corridore marchigiano è stato eletto miglior atleta di atletica leggera dei Virtus Global Games. (ANSA).