McIlroy, odio la Liv ma il Pif è cosa diversa

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Odio ancora la Liv Golf e spero possa sparire. Il Public investment fund (Pif) è però qualcosa di diverso dalla Liv che, sono convinto, non farà parte della nuova alleanza con il PGA Tour e il DP World Tour". Così Rory McIlroy, ex numero 1 al mondo e ora terzo nel world ranking, dal Canada e alla vigilia del Canadian Open (Pga Tour) è intervenuto sulla nuova alleanza del green sancita da Pga Tour, Dp World Tour e Pif.

"Se devo analizzare la questione - ha sottolineato il nordirlandese - guardando al futuro penso che possa rappresentare una partnership importante per lo sviluppo del golf. Ma le persone che hanno lasciato il Pga Tour, intrapreso delle azioni legali contro il circuito, danneggiandolo, non potranno essere nuovamente accolte qui. Sono certo che questo non succederà. In questo momento mi sento un po' come l'agnello sacrificale", ha concluso McIlroy che, insieme a Tiger Woods, è da ormai due anni il principale oppositore della Liv Golf, la lega separatista del green. (ANSA).