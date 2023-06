Atletica: Arese vince i 1500 a Bydgoszcz, pass per il Mondiale

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - A Bydgoszcz, in Polonia, Pietro Arese ha vinto nei 1.500 metri della tappa Gold del Continental Tour, migliorando il primato personale che ha portato a 3'33"56, un crono che in Italia mancava dal 1995 e che lo proietta a meno di un secondo dal record italiano di Gennaro Di Napoli datato 1990 (3:32.78).

Per il mezzofondista azzurro, 23 anni, piemontese delle Fiamme Gialle c'è anche la soddisfazione dello standard per i Mondiali di Budapest che era fissato a 3'34"20. Continua il momento d'oro dell'atleta allenato a Varese da Silvano Danzi, quarto agli Europei di Monaco di Baviera, quinto agli Euroindoor di Istanbul, già capace la scorsa settimana di spingersi a 3'34"37 a Montreuil. (ANSA).