Parigi 24: Pentathlon, Micheli vince in Turchia e ottiene pass

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Elena Micheli d'Italia ha vinto la finale femminile alla finale della Coppa del Mondo di Pentathlon 2023, in corso ad Antalya in Turchia. ottenendo la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Alle spalle della 23enne italiana la turca Ilke Ozyuksel e la francese Marie Oteiza (ANSA).