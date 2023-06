Lunedì la cerimonia dei Premi Ussi Roma

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Le eccellenze dello sport capitolino e laziale ai premi Ussi Roma. Si svolgerà lunedì prossimo, alle 11, al Circolo Canottieri Aniene, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti dell'Unione stampa sportiva. Alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente di USSI Nazionale Gianfranco Coppola verranno per la categoria 'Under 35' Riccardo Caponetti (La Repubblica), il "Premio Desk" ad Alessandra Rotili (ANSA), il "Premio alla Carriera" a Giorgio Lo Giudice (La Gazzetta dello Sport), il "Premio fotografi" a Federico Gaetano, il "Premio Tosatti" a Giancarlo Dotto e il Premio "Golf passione e competenza" a Maria Barresi.

I "Premi speciali USSI" a Manila Esposito, azzurra della ginnastica e a Manuela De Paolis, campionessa della canoa paralimpica, ai rappresentanti della Rugby Roma che ha ottenuto la promozione in Serie A e della Lazio Rugby, vincitrice del suo girone in Serie A. Spazio anche alla Roma Volley femminile promossa in A1 e vincitrice della Coppa Italia, alle campionesse d'Italia della Roma calcio femminile, a Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone promosso in serie A e ad Alessandro Di Bella, responsabile Padel C.C. Aniene campione d'Italia. Tra i premiati anche Luca Di Bartolomei, per celebrare i 40 anni dello scudetto vinto dalla Roma. (ANSA).