Maccarani, denunce ginnaste sono state un freno per le palestre

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "La situazione che si è verificata quest'anno ha portato un grande appiattimento, c'è stato un freno in tutte le palestre". Così l'allenatrice delle nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, commenta la situazione in seguito alle denunce di alcune ex ginnaste azzurre per le presunte vessazioni subite. La stessa Maccarani e l'assistente Olga Tishina sono attualmente sottoposte ad un procedimento davanti al tribunale federale della Fgi.

"Sicuramente tutto questo ha portato a un momento di riflessione importante - ha aggiunto -. Ma i numeri di cui parlava il presidente federale Tecchi, che sono aumentati nella ginnastica, dimostra che quando si arriva in queste palestre si fa un'attività non solo sportiva ma anche di crescita e dove le persone vengono volentieri".

Sulla giornata che ha visto premiare atleti e atlete della Fgi ha invece aggiunto: "Credo che quando lo sport entra in un contesto così importante ci fa sentir parte di un progetto che è anche sociale. Le medaglie celebrate oggi ci fanno sentire parte di un progetto, legato al futuro dei nostri giovani e che personalmente seguo da 38 anni". (ANSA).