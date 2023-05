Canottaggio: Europei; 1 oro, 1 argento e 1 bronzo per l'Italia

(ANSA) - BLED, 27 MAG - Le prime sei finali in specialità olimpiche del canottaggio hanno chiuso la terza giornata degli Europei 2023 in corso a Bled, in Slovenia: l'Italia conquista l'argento nel doppio pesi leggeri maschile e il bronzo nel quattro di coppia maschile. A questi due risultati da podio vanno aggiunti il quarto posto del quattro di coppia femminile e il quinto dell'otto maschile. In precedenza il doppio pesi leggeri femminile, con l'olimpionica di Tokyo Federica Cesarini questa volta in coppia con Silvia Crosio, aveva ottenuto il settimo posto vincendo la Finale B.

Nel doppio pesi leggeri maschile la Grecia passa in testa ai 500 metri davanti a Svizzera ed Italia, mentre a metà gara l'imbarcazione dei rossocrociati scavalca quella greca, con gli azzurri sempre terzi. Ai 1500 metri l'Italia opera il sorpasso sulla Grecia, mentre gli svizzeri allungano e vanno a vincere davanti a Italia, seconda con Stefano Oppo e Gabriel Soares in 6.15.06, e Grecia.

Nel quattro di coppia maschile l'Italia schiera la formazione con Luca Chiumento, guarito dall'influenza e quindi inserito al posto di Simone Venier: gli azzurri sono secondi alle spalle della Polonia fino ai 1500 metri, poi negli ultimi 500 metri l'imbarcazione dell'Olanda supera quella degli azzurri con Luca Chiumento, Andrea Panizza, Nicolò Carucci e Giacomo Gentili che si prendono il bronzo in 5.42.01.

Nelle altre gare della giornata, per l'Italia spicca l'oro del paratleta Giacomo Perini che, nella finale del singolo, ha confermato il titolo vinto lo scorso anno a Monaco staccando di 5"11 il campione paralimpico Roman Polianskyi e abbassando di 13 centesimi anche il record mondiale che già gli apparteneva: da 8.55.21, fissato lo scorso anno in Coppa del Mondo a Poznan, lo ha portato a 8.55.08. (ANSA).