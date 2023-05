Convegno Maxxi, Cozzoli: "Foro Italico unico al mondo"

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "L'obiettivo è quello di rendere il Parco del Foro Italico, asset di Sport e Salute, un contenitore unico al mondo per riconosciuta valenza iconica, architettonica e sociale, da mettere a disposizione dei cittadini, degli sportivi, dei turisti e degli appassionati attraverso l'organizzazione di grandi eventi sportivi e culturali, nazionali ed internazionali". Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione del Convegno Nazionale sul futuro del Foro Italico "Sguardi sul/dal Foro Italico" al Maxxi di Roma.

"Storia, sviluppo e innovazione. Queste le tre direttrici su cui si muoverà il nostro intervento di sviluppo e valorizzazione grazie alle risorse messe a disposizione della struttura di missione che fa capo al Ministro Abodi - ha aggiunto Cozzoli - Vogliamo fare del Parco un vero monumento nazionale 'vivente', mettendo a sistema tutti i beni: dagli impianti sportivi agli edifici monumentali e valorizzando gli straordinari contenuti artistici ed architettonici".

Il presidente di Sport e Salure ha sottolineato poi come "già a partire dagli Internazionali di tennis abbiamo voluto restituire alla città, nella sua originaria configurazione, la ex biblioteca dell'Accademia della scherma che è diventato il 'portale' del Foro Italico". (ANSA).