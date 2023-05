Record personale outdoor per Iapichino in Grecia

È un debutto con i fiocchi per Larissa Iapichino nella stagione all'aperto. L'azzurra firma subito il record personale outdoor con un balzo a 6,83 nel meeting di Kallithea, alla periferia di Atene. Una misura che assume ancora più valore perché ottenuta con un forte vento contrario di -1.8 e all'ultimo tentativo di una gara in cui ha dimostrato un'eccellente solidità di rendimento. Per la ventenne delle Fiamme Gialle è la conferma dei progressi di quest'anno, già cominciato con l'argento agli Europei indoor migliorando il primato italiano al coperto di 6,97 a Istanbul, all'inizio di marzo. Quando mancano appena nove giorni al Golden Gala Pietro Mennea, arrivano subito ottime risposte in vista dell'atteso appuntamento del 2 giugno nella sua Firenze.

In Grecia la figlia d'arte, allenata dal papà-coach Gianni, atterra subito a 6,69 (+0.7) con il turno di avvio e poi riesce a essere decisamente costante con 6,68 (+0.1), un nullo, 6,72 (-0.7) e 6,68 (+0.2) prima dell'acuto finale, trovando la giusta ritmica nel corso della gara. Battuto il proprio limite all'aperto, il gran salto di 6,80 a Savona nel 2020 quando era ancora nella categoria juniores, con la terza prestazione in carriera dopo il primato di quest'inverno (superando il record italiano indoor di mamma Fiona May) e il 6,91 in sala di due anni fa. È anche il miglior risultato europeo stagionale all'aperto e il quinto al mondo. Nettamente sconfitte avversarie di livello internazionale come la svedese Khaddi Sagnia che chiude a 6,61 (+0.4) e la romena Alina Rotaru-Kottmann, terza con 6,51 (-1.1).

"Sono molto contenta di questo esordio - commenta Larissa Iapichino - in una gara non semplice perché venendo da un periodo di lavoro in allenamento c'erano ancora e ci sono cose da mettere a punto e verificare. Iniziare con il record personale con vento contro è motivo di grande soddisfazione e stimolo per i prossimi appuntamenti. Voglio ringraziare l'organizzazione qui ad Atene che mi ha fatto sentire davvero a casa. Non vedo l'ora di gareggiare al Golden Gala".