Sport in Costituzione: Abodi 'passo avanti, grazie al Senato'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Ci tengo a esprimere tutta la mia soddisfazione e gratitudine nei confronti dei Parlamentari del Senato e della Camera per l'impegno comune che porterà al riconoscimento dello Sport in Costituzione. Oggi è stato fatto un ulteriore e fondamentale passo in avanti al Senato, con l'approvazione, con un solo astenuto, della proposta di modifica dell'articolo 33 della nostra Carta, che riconoscerà 'il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme'. Così, in una nota, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"Sarà un passaggio 'storico', che si dovrà trasformare in strumento per garantire concretamente il diritto allo 'Sport per tutti e di tutti' - ha aggiunto - per migliorare i luoghi di sport, per dare gli adeguati supporti soprattutto alle persone e alle comunità più in difficoltà, dove si avverte maggior bisogno dello Sport, della sua cultura e dei suoi benefici al fisico, alla mente e all'anima. Lo sport è una formidabile difesa immunitaria sociale e lavoreremo insieme perché questa 'difesa' sia rafforzata e ne sia compreso definitivamente e diffusamente il suo valore. In attesa dell'ultima lettura alla Camera, voglio ringraziare, ancora una volta, senatrici e senatori per l'impegno e per il voto odierno", ha concluso il ministro.

(ANSA).