Denunce ginnaste: Maccarani fiduciosa, 'il sistema non è malato'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Sono fiduciosa e contenta che si possano sentire le parti. Non voglio esprimermi più di tanto: si parla di allenamento, non ci sono persone prese di mira. Non esiste parlare di sistema malato ma è allenamento". Così Emanuela Maccarani, allenatrice e direttrice tecnica della Nazionale, fuori dall'aula dell'Hotel Melia di Milano in cui si sono svolte le udienze federali per le presunte vessazioni alle ginnaste della Nazionale di ritmica e vedono lei e la sua assistente Olga Tishina accusate da alcune ex ginnaste. "Questa vicenda ha colpito gli obiettivi e il progetto della Nazionale.

Anna Basta? Pochi giorni fa ha fatto tesseramento alla Federazione ginnastica e le auguro una lunga carriera e credo che questa voglia di mettersi dall'altra parte possa risolvere le divergenze nel suo modo di interpretare le cose". (ANSA).