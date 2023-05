Scherma: Cdm Fioretto; Italia donne argento a Plovdiv

(ANSA) - PLOVDIV, 07 MAG - Comincia con un argento, prezioso e pesante, il cammino dell'Italia del fioretto femminile nella Qualifica Olimpica verso Parigi 2024. La squadra azzurra delle fiorettiste è infatti salita sul secondo gradino del podio nella tappa di Coppa del Mondo di Plovdiv. Il quartetto composto da Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa, dopo una gara esaltante, è stato fermato soltanto dalla Francia, in finale, con il risultato di 45-41, ma la piazza d'onore, oltre a rappresentare la quarta medaglia in altrettante gare stagionali del circuito iridato per il team italiano del fioretto femminile (dopo i successi di Belgrado, Parigi e Il Cairo), vale punti importantissimi per cominciare con il piede giusto il cammino che conduce ai pass olimpici.

Le ragazze guidate in Bulgaria dai maestri Eugenio Migliore, Giovanna Trillini e Alessandro Puccini, tecnici dello staff del ct Stefano Cerioni, sono state artefici di una prestazione da applausi. Ammessa di diritto al tabellone degli ottavi di finale in quanto testa di serie numero 1 del seeding, l'Italia ha debuttato con il successo sulla Romania per 45-22. Netta anche l'affermazione nel match dei quarti contro la Polonia, che le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 45-25 volando così tra le "magnifiche quattro". Qui, in semifinale, è arrivata la sfida con il Canada, sviluppatasi in equilibrio, con punteggio altalenante. Importantissima, nella settima e terzultima frazione, è stata una raffica di sei stoccate consecutive in poco più d'un minuto a firma di Francesca Palumbo, che ha indirizzato il l'incontro chiuso dall'attacco del 45-40 portato a segno da Alice Volpi.

La finale contro la Francia, che dall'altra parte del tabellone nel penultimo atto aveva avuto ragione degli Stati Uniti, è stata come da tradizione combattuta e incerta. A un tratto le transalpine hanno cercato la fuga, arrivando a +10 poco dopo la metà dell'assalto, immediata la rimonta di Volpi che ha permesso all'Italia di rientrare. Nelle battute decisive, però, sono state le francesi a spuntarla, per 45-41. Per la squadra azzurra delle fiorettiste, comunque, un argento di valore che apre nel migliore dei modi il percorso di Qualifica Olimpica. (ANSA).