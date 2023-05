Ryder Cup: Migliozzi, 'il sogno c'è sempre, servono i risultati'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Il sogno di far parte del Team Europe alla prossima Ryder Cup è sempre lì, ora iniziano le gare decisive per la Road to Rome, sarà importante portare a casa punti nei tornei in Europa". Lo dice Guido Migliozzi, golfista italiano atteso al prossimo Open d'Italia, in programma al Marco Simone Golf & County Club da domani a domenica. Quando gli chiedono se il capitano del Team Europe, Luke Donald, gli abbia dato consigli per farsi convocare alla Ryder che si terrà a Roma a fine settembre, l'azzurro risponde: "L'esperienza dell'Hero Cup è stata importante per entrambi, perché Luke ha potuto vedere il comportamento di noi novellini. Non so dire se io sia nella sua corsia preferenziale: come tutti gli altri devo portare a casa risultati per ottenere un posto in Ryder".

