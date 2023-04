Emanuela Liuzzi è di bronzo agli Europei di lotta a Zagabria

Sul podio della categoria 50 kg c'è spazio per Emanuela Liuzzi. L'azzurra conquista la medaglia di bronzo agli Europei di lotta ospitati da Zagabria, in Croazia. La campana classe 2000 ha eliminato nel turno di qualificazione la macedone Veronika Ryabovolova, poi è stata sconfitta ai quarti di finale dall'ucraina Oksana Livach. Nella finale per il terzo posto la portacolori italiana ha usufruito dell'assenza sulla materassina della bulgara Miglena Georgieva Selishka, infortunata ad una spalla, guadagnando un posto sul podio. Si tratta della seconda medaglia per l'Italia agli Europei di lotta 2023 dopo l'argento di Frank Chamizo.