Cozzoli: 'Sport in Costituzione, vicini a traguardo tanto atteso'

"Ci avviciniamo a un traguardo lungamente atteso. Il voto della Camera al ddl per l'inserimento dello sport in Costituzione in prima lettura, dopo quello del Senato, ha un significato enorme". Così il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli dopo l'esame del testo che aggiunge in coda all'articolo 33 della Carta "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

"Per Sport e Salute il voto di oggi, raggiunto all'unanimità, significa che l'intero Paese riconosce il valore universale dell'attività sportiva, di tutti e per tutti. Sarà una spinta in più per allargare la base dei praticanti", ha aggiunto Cozzoli.