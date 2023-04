Nuoto, 16enne McIntosh batte secondo record mondiale

(ANSA) - TORONTO, 02 APR - La canadese Summer McIntosh ha stabilito il suo secondo record mondiale della settimana, vincendo i 400 metri misti individuali ai Canadian Swimming Trials in 4 minuti e 25,87 secondi. La sensazionale sedicenne ha battuto il record di 4:26.36 stabilito dall'ungherese Katinka Hosszu alle Olimpiadi di Rio 2016.

Pochi giorni fa, McIntosh aveva aperto la selezione canadese valida per i Campionati Mondiali di Fukuoka, che si terranno in Giappone a luglio, battendo il record mondiale nei 400 stile libero con un tempo di 3:56.08, meglio del 3:56.40 stabilito lo scorso maggio dall'australiana Ariarne Titmus ai campionati di Adelaide. (ANSA).