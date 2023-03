Ghiaccio: Mondiali artistico; rhythm dance, Guignard-Fabbri 2/i

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Nella Super Arena di Saitama si è svolta nella notte italiana la rhythm dance dei Mondiali 2023 di pattinaggio di figura. Due le coppie azzurre impegnate. Charlene Guignard-Marco Fabbri, reduci dal successo negli Europei di Espoo, e Victoria Manni-Carlo Röthlisberger. Grande aspettativa attorno a Guignard-Fabbri, presentatisi in Giappone con l'ambizione di migliorare il quarto posto di Montpellier 2022.

I campioni d'Europa in carica hanno pattinato un programma pressoché perfetto, ottenendo 88.21 punti, che valgono loro il record personale. Va sottolineato che, per la prima volta in carriera, hanno superato la soglia dei 50 punti sul fronte tecnico.

La gara si è rivelata di livello estremamente alto, con ben cinque coppie di danza in piena corsa per le medaglie. Solo gli americani Chock-Bates (91.94) hanno saputo fare meglio di Guignard-Fabbri. Oltre agli statunitensi, gli avversari più temibili nella rincorsa al podio saranno i canadesi Gilles-Poirer (87.34) e Fournier Beaudry-S›rensen (85.59), nonché i britannici Fear-Gibson (86.56).

L'altra coppia italiana, Manni-Röthlisberger, ha centrato l'obiettivo di qualificarsi alla danza libera. Pattinando in maniera solida, si sono attestati in 18ma posizione, entrando nel novero delle 20 coppie a cui è riservata la Free Dance. La danza libera andrà in scena nella primissima mattinata di domani. Guignard-Fabbri saranno però nell'ultimo gruppo, dunque non scenderanno sul ghiaccio prima delle 7.00. (ANSA).