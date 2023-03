Ghiaccio: Mondiali artistico, storico bronzo per Conti-Macii

La coppia azzurra di artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii ha vinto la medaglia di bronzo al termine del programma libero ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama. I due azzurri avevano chiuso il programma corto in terza posizione, avanzando quindi una candidatura concreta alle medaglie, ed hanno proseguito il loro cammino nel migliore dei modi, superandosi nel free program. L'Italia torna sul podio dei Mondiali dopo nove anni.

Bisogna risalire all'edizione 2014, curiosamente tenutasi sempre a Saitama, per trovare medaglie azzurre.