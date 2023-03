Rugby, Nuova Zelanda: Robertson allenerà gli All Blacks dal 2024

(ANSA) - WELLINGTON, 21 MAR - La federazione neozelandese di rugby ha annunciato oggi di aver scelto Scott Robertson come allenatore degli All Blacks dal 2024, concludendo un caotico processo di selezione che ha minacciato la preparazione della squadra per la Coppa del mondo.

Robertson, alias 'Razor' (rasoio), è attualmente l'allenatore della squadra neozelandese dei Crusaders. Sostituirà Ian Foster, che "guiderà gli All Blacks fino alla fine della Coppa del mondo di rugby del 2023 in Francia", ha detto la New Zealand Rugby.

Robertson è stato preferito a Jamie Joseph, attuale allenatore del Giappone. Il suo contratto durerà fino alla fine del Mondiale 2027 in Australia. (ANSA).