Maratona Roma: Cozzoli, è una festa dello sport e regala sorrisi

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "La Maratona di Roma è una festa dello sport, dei campioni e degli amatori. È bello vedere come tante persone, che sono anche venute da lontano, si siano date appuntamento per correre la Maratona nella città più bella del mondo. Ed è ancora più bello vederle con quel sorriso che solo lo sport sa regalare, dopo le tremende immagini che sono giunte nei giorni scorsi da Napoli". Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, al termine della premiazione dei vincitori della edizione numero 28 della corsa.

"Niente di tutto quello che abbiamo visto a Napoli aveva a che fare con lo sport, che deve unire e soprattutto trasmettere valori - ha proseguito Cozzoli -. Ed è proprio questa la mission di Sport e salute, che è presente anche qui con le sue Legend, Stefano Pantano e Carolina Morace, testimonial dello sport per tutti e di tutti e una staffetta sul percorso composta da alcuni suoi dipendenti". (ANSA).