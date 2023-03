Ginnastica: ritmica; 4 medaglie per Raffaeli e Farfalle ad Atene

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Quattro medaglie per Sofia Raffaeli e le Farfalle nelle finali di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo aver vinto il concorso generale ieri, la 'formica atomica' nella World Cup di Atene, la prima tappa del circuito internazionale 2023, ha aperto il programma al cerchio - sulle note di "Psycho" di Hermann - conquistando subito la prima medaglia d'oro di giornata con 33 punti netti. Nulla hanno potuto l'ungherese Fanni Pigniczki (31.600) e la spagnola Polina Berezina (30.750) contro la campionessa delle Fiamme oro che, nella final eight alla palla - accompagnata dalla voce di Jimmy Fontana ne "Il Mondo" - ha ottenuto la piazza d'onore e la relativa medaglia d'argento con 31.600 punti finendo alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (34.450). In questa specialità il bronzo è andato alla statunitense Evita Griskenas (31.550).

Bellissima prova anche per le Farfalle azzurre. Dopo un amaro quarto posto nell'All Around di ieri, la nazionale azzurra ha fatto risuonare l'inno di Mameli mettendosi al collo la medaglia d'oro nell'esercizio misto con nastri e palle. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori (quest'ultime due alla loro prima medaglia di squadra) sono salite sul primo gradino del podio con 30.650 punti davanti a Israele e Grecia. Ma non si sono fermate qui.

Maurelli e compagne, infatti, hanno vinto anche l'argento ai 5 cerchi con 32.650 punti, finendo dietro alle rappresentanti israeliane, prime con 34.900, e davanti a quelle polacche, terze con 31.900.

Bilancio positivo per l'Italia alla World Cup di Atene. Le azzurre tornano a casa con 5 medaglie e con molti margini di miglioramento in vista dei Campionati Europei di Baku (15-21 maggio) e dei Mondiali di Valencia (21-27 agosto), qualificanti per l'Olimpiade di Parigi 2024. (ANSA).