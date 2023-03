Sei Nazioni: Scozia-Italia 26-14

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Scozia-Italia 26-14 (12-6) in una partita della quinta e ultima giornata del Sei Nazioni. Gli azzurri chiudono il torneo con cinque sconfitte in altrettante partite e per loro c'è un altro cucchiaio di legno, il 18/o in 24 edizioni.

Queste le marcature della partita di oggi: per la Scozia tre mete di Kinghorn e e una di Van der Merwe e tre trasformazioni di Kinghorn; per l'Italia meta di Allan, due calci piazzati di Allan e uno di Paolo Garbisi. (ANSA).