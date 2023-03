Pugilato: Mondiali donne; Savchuk agli 8/i, eliminata Bonatti

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'azzurra Roberta Bonatti, argento l'anno scorso agli Europei, non ce l'ha fatta a superare i 16/i di finale dei Mondiali femminili in corso sui due ring (A e B) della K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi. La 25enne piacentina è stata battuta, in un match della categoria 48 kg, dalla uzbeka Farzona Fozilova, impostasi con verdetto unanime (5-0: tre 30-27 e due 29-28). Per l'Italboxe 'rosa' è stata la seconda eliminazione dopo quella di ieri di Alessia Mesiano.

Successivamente per la squadra azzurra c'è stata la bella prova di Olena Savchuk che si è qualificata per gli ottavi di finale della categoria 54 kg battendo con verdetto unanime (5-0) la serba Jelena Zekic, costretta anche a subire due conteggi.

Ora la boxeur marsicana di origini ucraine tornerà sul quadrato lunedì 20 per affrontare l'australiana Echegaray. (ANSA).