Pugilato: Mondiali donne; eliminata anche Angela Carini

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Anche Angela Carini, la terza azzurra impegnata oggi a Nuova Delhi nei Mondiali di boxe femminile, è stata eliminata come oggi Bonatti e ieri Mesiano. A batterla con un verdetto di 'split decision' perlomeno dubbio è stata la francese Emilie Sonvico. Il match era valido per i 16/i di finale della categoria dei 66 kg. La 24enne poliziotta napoletana ha dato l'impressione di essersi aggiudicata sia la seconda che la terza ripresa, ma alla fine i giudici l'hanno vista perdente per 3-2 (tre 29-28 per Sonvico; un 28-29 e un 27-30 per Carini).

Domani saliranno sul ring la 'stella' del team azzurro Irma Testa contro la rappresentante del Guatemala Reyes nei 16/i dei 57 kg, e Giordana 'Caterpillar' Sorrentino (50 kg) contro la russa Paltseva. (ANSA).