Parigi 2024: Usa, neutralita' atleti russi va chiarita

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il Comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti (Usopc) ha chiesto chiarimenti sulle "condizioni per la neutralità" affinché russi e bielorussi possano partecipare ai Giochi di Parigi 2024.

Il presidente Gene Sykes - come riporta la Bbc - ha affermato che l'Usopc "è solidale con il popolo e gli atleti dell'Ucraina", ma prenderebbe in considerazione un processo che consenta agli atleti russi e bielorussi "veramente neutrali" di competere.

L'Ucraina ha minacciato il boicottaggio se non verrà rispettato il divieto per quegli atleti, mentre il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha affermato che "esplorerà un percorso" per la partecipazione degli atleti di quelle nazioni insistendo sul fatto che i Giochi "possono ispirarci a risolvere i problemi costruendo ponti".

L'Usopc ha infine mostrato preoccupazione per quanto riguarda la determinazione da parte del Cio dei criteri di neutralità per un atleta. (ANSA).