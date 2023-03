Ciclismo: Sanremo; Van der Poel, felicissimo per come ho vinto

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "La Milano-Sanremo è una delle gare che ogni ciclista vuole vincere, è speciale, e sono felicissimo anche per il modo in cui ho vinto". Così Mathieu Van der Poel commenta, dai microfoni di Rai Sport, la propria vittoria nella 'Classica di Primavera'.

"Alla Tirreno-Adriatico non mi sono nascosto - aggiunge Van der Poel -, semplicemente non ero al livello che desideravo. Ma sapevo che dovevo parteciparvi per essere al meglio qui nella 'Sanremo'. L'attacco a Pogacar? Avrei voluto partire un po' prima, ma non ho trovato gli spazi. Poi sono stato fortunato a trovare un piccolo buco e sono felice di averlo fatto. Questa sera festeggerò, perché questo è un successo da ricordare e io l'ho ottenuto nel modo più bello, arrivando da solo grazie anche alla squadra (la Alpecin ndr) che ha fatto un lavoro straordinario".

Sintetico il giudizio sulla corsa del grande rivale (anche nel ciclocross) di Van der Poel, il belga Wout Van Aert, oggi terzo.

"E' stata una bella corsa, non ho alcun rimpianto perché è stato chiaro che oggi ha vinto il migliore. E' bello vincere, ma là davanti c'erano corridori fortissimi. Ora non vedo l'ora di disputare le classiche in Belgio". (ANSA).