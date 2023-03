Raffaeli punta alla World Cup di Ginnastica con 4 esercizi nuovi

"Ho 4 esercizi nuovi, spero di dare il massimo. Partiremo domani e sono appena tornata dal Grand Prix di Marbella, quindi oggi ci alleneremo e partiremo per Atene". Lo afferma Sofia Raffaeli, atleta della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, parlando dei Mondiali al via domenica in Grecia. "Sarà la prima World Cup e spero di riuscire a dare il massimo - aggiunge -. Ho tutti e quattro gli esercizi nuovi e spero di farli vedere al meglio".