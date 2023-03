Parigi 2024: Macron, al lavoro per accogliere il pianeta

(ANSA) - PARIGI, 14 MAR - "Cercheremo di ricevere il pianeta nelle migliori condizioni possibili": lo dice il presidente francese, Emmanuel Macron, in un videomessaggio pubblicato su Twitter a 500 giorni dai Giochi Olimpici di Paris-2024.

Sicurezza, trasporti pubblici, bilancio: oggi Macron ha fatto il punto sulle sfide rappresentate dal più grande evento sportivo mondiale fissato nella capitale di Francia gemellata con Roma dal 26 luglio 2024 all'11 agosto 2024.

Il capo dello Stato ha ricevuto all'Eliseo le imprese partner dell'evento - 30 in totale per il momento - che contribuiranno per 1,2 miliardi di euro, equivalente a poco più di un quarto, all'organizzazione delle olimpiadi parigine. Macron vedrà anche il capo del comitato organizzativo Tony Estanguet, e Thomas Jolly, direttore artistico della cerimonia di apertura sulla Senna. Accompagnato dai ministri dell'Interno Gérald Darmanin e dello Sport Amélie Oudéa-Castéra, il presidente prevede inoltre un incontro con 500 funzionari coinvolti nell'organizzazione dei giochi alle 16:30 alla prefettura di Parigi.

Il presidente, affermano all'Eliseo, "vuole assicurarsi che ognuno sia al lavoro" e che "gli ostacoli possibili" all'organizzazione delle Olimpiadi siano "conosciuti e anticipati". Ieri, Macron ha anche espresso l'auspicio di rendere la Senna e la Marna balneabili entro il 2024. (ANSA).