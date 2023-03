Arrampicata: C.Italia Boulder; due trentini vincono a Bressanone

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Francesca Matuella e Pietro Vidi sono i vincitori della seconda tappa di Coppa Italia di Boulder Alla Vertikale di Bressanone sono i due compagni di squadra trentini dell'Arco Climbing, lei 16anni, lui 20, a conquistare la medaglia d'oro di giornata. Per la trentina, decisiva la zona raggiunta nel primo blocco di finale, dove nessuno dei finalisti è stato capace di raggiungere il top. Il ragazzo di Madonna di Campiglio, è stato invece l'unico a raggiungere due top, sui quattro blocchi finali.

L'argento maschile è andato a Nicolò Sartirana, atleta del Climbers Triuggio, quello femminile a Federica Papetti, della Rock Brescia, sempre più leader della classifica di Coppa Italia. Bronzo per Irina Daziano (Inout Chiusa Di Pesio) eMichele Bono (B-Side Torino). Nella classifica a squadre la tappa altoatesina sorride alla Asd Arco Climbing Trento davanti al B Side Torino ed alle Fiamme Oro. Ora l'appuntamento è a Modena tra due settimane, dove è in programma la terza prova di Boulder. (ANSA).