Rugby: Emilia-Romagna casa della Nazionale femminile

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - Il grande rugby e i suoi valori trovano casa nella sport valley emiliano-romagnola. A partire da quello femminile con le gare interne della nazionale italiana femminile del Sei Nazioni che si svolgeranno tra marzo e aprile allo stadio Lanfranchi di Parma. È questo il senso dell'accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dalla federazione italiana rugby. L'intesa, che ha durata triennale fino al 2025, porterà in Emilia-Romagna raduni, partite, iniziative delle nazionali femminili, oltre alle nazionali under 20 e under 18. Si parte il prossimo 26 marzo alle 16 con Italia-Francia che verrà disputata come le altre partite a Parma al Lanfranchi, casa della franchigia federale delle Zebre Parma. Il 15 aprile, alle ore 17.45, sarà la volta di Italia-Irlanda e il 29 aprile, alle 16.30, Italia-Galles. Tutti gli incontri delle azzurre nel torneo saranno trasmessi in diretta su Sky Sport.

"Questo accordo con la federazione rugby e in particolare con il rugby femminile ad altissimo livello, che porterà a giocare a Parma grandi squadre, è un appuntamento che porterà certamente seguito e tanti tifosi e creerà un indotto per il territorio straordinario", ha sottolineato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. L'accordo "riguarderà anche raduni che verranno fatti nella nostra regione e avvenimenti sportivi, opportunità che si aggiungono a quelli sottoscritti con tante federazioni italiane e questo aumenta l'attrattività dell'Emilia-Romagna per quanto riguarda lo sport e soprattutto ci permette di garantire un indotto straordinario in quella che è la sport valley italiana". (ANSA).