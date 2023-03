Pugilato: per Magnesi 'Silver' Wbc sul ring del Parco Giochi

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Si svolgerà il prossimo 31 marzo all'interno del Parco Giochi Magicland di Valmontone il match per il titolo Silver Wbc dei pesi Superpiuma tra Michael 'Lone Wolf' Magnesi e l'argentino Ayrton Gimenez. Lo rende noto la federboxe (Fpi), precisando che l'evento sarà "organizzato dalla Magnesi Boxing Team, presideuta da Alessandra Branco, in collaborazione con la Star Boxing".

Il sottoclou prevede alcuni incontri, fra cui in particolare quello dei pesi leggeri fra Daniel Spada e il bosniaco Nikola Ivkovic. (ANSA).