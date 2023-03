Atletica: Roma-Ostia; vince Kipkemboi, per le donne Tuitoek

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Questa mattina è andata in scena la 48^ mezza maratona Roma Ostia con i primi tre classificati, tutti africani, sotto l'ora. Vince il keniota Isaac Kipkemboi in 59.17 seguito dal connazionale Wesley Kimutai in 59.47 e dall'etiope Tadesetakele Bikila in 59.56. Per le donne trionfa la keniota Dorcas Tuitoek in 1.06.21, secondo tempo più veloce di sempre nella storia della RomaOstia, seguita dall'israeliana Lonah Salpeter con 1.06.56 e dalla keniota Magdaline Masai 1.07.07. Gli oltre 9 mila runner italiani e stranieri si sono dati appuntamento all'alba al PalaEur dove dalle 9.00 in punto lo starter ha dato il via in successione alle tre onde di corridori della 48^ Telepass RomaOstia Half Marathon, organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events.

Arrivo in volata per i primi due italiani al traguardo, con Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva ASD) in 1.02.35 che precede di un soffio Daniele Meucci (C.S. Esercito) con 1.02.36. Prima donna italiana al traguardo Sofia Yaremchuk (C.S. Esercito),con 1.08.49, seguita Alessia Tuccitto (Caivano Runner's ) con 1.14.23 e da Giulia Sommi (Pro Patria Milano), campionessa italiana di maratona in carica, con 1.15.54. "È stata una grande giornata di sport e di partecipazione. Un grande evento che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione", ha detto l'assessore capitolino a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. (ANSA).