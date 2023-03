Tennis: Sonego eliminato nei quarti di finale a Dubai

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Lorenzo Sonego non ce l'ha fatta a raggiungere le semifinali del Duty Free Tennis Championships" sul cemento di Dubai, torneo Atp con un montepremi di 2.855.495 dollari. A batterlo per 7-5 6-4, in un'ora e 52 minuti di gioco, è stato il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.7.

